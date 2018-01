Fisco: Ruffini, riorganizziamo Agenzia

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - "La prossima settimana prenderà la luce la riorganizzazione interna dell'Agenzia delle Entrate, fortemente voluta dal ministero dell'Economia". Lo ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, nel corso del settimo Forum Tax in corso a Milano. "Vogliamo stare - ha aggiunto - al passo con il fuso orario del Paese. Nella riorganizzazione avremo settori per le persone fisiche, per le Pmi e per i grandi contribuenti".