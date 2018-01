Padoan,flat tax? Diteci dove trovare decine di mld

La flat tax "è il tipico prodotto da 'bacchetta magica' perchè con l'introduzione sembra arrivi una semplificazione e l'abbattimento delle tasse" ma a chi la propone chiedo "diteci dove trovate decine e decine di miliardi che servono". Lo afferma il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan alla trasmissione in 1/2 di Lucia Annunziata. "Capisco che dire flat tax suscita entusiasmo per chi pensa di votare in base a questa" ma produce un effetto regressivo ben noto di beneficio ai ricchi" ha aggiunto.

Il Movimento 5 Stelle? "E' un pericolo per la stabilità e la sostenibilità del paese, dovuto spesso a una grande incompetenza", attacca il ministro, che sarà candidato con il Pd.

Con Liberi e Uguali "su alcuni temi c'è molta comunanza di interessi".

"Il 2018 l'Italia continuerà con una crescita più elevata di quella del 2017 perchè ha preso un suo abbrivio strutturale, le imprese stanno investendo, il debito si è stabilizzato e inizierà a scendere in modo visibile, il sistema bancario è stato messo in sicurezza". Ma, avverte Padoan, sarà così se ci saranno "le condizioni politiche"; "Il problema è la governabilità".

Per il minsitro la vera contrapposizione è oggi, in vista del voto, tra "chi vuole smantellare tutto", dal Jobs Act alla legge Fornero, e "chi vuole andare avanti per quella strada perchè pensa che è la direzione giusta"; "Mi auguro - dice - che tutto quello che è stato fatto in questi anni possa essere preservato e rafforzato, quello che ci chiedono dal resto del mondo ed è quello che chiedono i mercati".