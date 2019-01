Hospital Sketches, inedito di Louisa May Alcott

- LOUISA MAY ALCOTT 'HOSPITAL SKETCHES' (IGUANA EDITRICE pp 232 E. 17,00) Louisa May Alcott è stata una scrittrice prolifica ma è famosa solo per il libro 'Piccole donne', letto da milioni di bambine nel mondo e considerato tra le cento opere fondamentali della cultura americana. E nell'anno in cui il suo best seller che continua a vendere migliaia di copie ogni anno, compie 150 anni e ad un'attenta rilettura mostra un importante substrato femminista, esce un libro inedito in Italia delle stessa autrice.

La Alcott, coraggiosa sostenitrice dei diritti delle donne e tenace abolizionista della schiavitù, appena trentenne prestò servizio, tra il 1862 e il 1863, come infermiera volontaria, durante la Guerra di Secessione americana, presso l'Union Hospital di Georgetown. Racconterà questa esperienza dura e dolorosa in un libro poco conosciuto e ora pubblicato in Italia con la versione originale a fronte, 'Hospital Sketches'. Il romanzo narra, con toni arguti e spassosi, le avventure di Tribulation Periwinkle, un prototipo di Jo March, che tra efferate amputazioni senza anestesia e il dolore di uomini divenuti eroici loro malgrado ci descrive con commovente intelligenza la guerra. Tribulation non è bella, non è ricca, non è fortunata ma è sveglia, coraggiosa, intraprendente, autoironica. È una resiliente. Un modello per tutte le ragazze, una vera eroina moderna. Una femminista come Louisa May Alcott.

Non esita a spor-carsi le mani, si batte per i feriti sopportando spettacoli crudeli, salta i pasti e perde il sonno, ma non rinuncia mai a una battuta ben assestata quando prende di mira i chirurghi frettolosi, gli uomini di Chiesa e la burocrazia. Fiera e determi-nata, procede a grandi falcate nella sua missione fino a quando, contratta la febbre tifoide, è costretta a tornare a casa. La grave malattia minerà per sempre la salute della scrittrice fino alla sua morte precoce a soli 53 anni. Il libro fu scritto dalla Alcott rimaneggiando le lettere inviate alla famiglia durante quell'esperienza che vennero pubblicate sul giornale Boston Commonwealth tra il maggio e il giugno del 1863.

In 'Hospital Sketches', pubblicato da Iguana Editrice con la traduzione e cura di Sara Grosoli e la prefazione di Daniela Matronola, Louisa May Alcott esprime i principi di un'educazione familiare all'avanguradia per l'epoca. Ricordiamo che la Alcott , seconda di quattro sorelle, era figlia di una suffraget-ta Abby May e del filosofo trascendentalista Amos Bronson Alcott.

Dunque, ad esempio, la descrizioni dei soldati è quella di ''uomini zelanti e coraggiosi che combattono per la libertà e la giustizia, autentici soldati del Signore'', compresi ''i soldati di colore che hanno dato prova di diritto all'ammirazione e ai buoni uffici dei loro fratelli bianchi''. Tribulation è molto vicina alla Jo March che tutte noi abbiamo amato da piccole e nella quale ci siamo immedesimate, dunque leggere 'Hospital Sketches' sarà per molte come tornare indietro nel tempo.