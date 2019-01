L'ora della verità per Johnny Depp

In sala dal 10 gennaio, distribuito da Notorius Pictures, arriva in anteprima mondiale il nuovo film di Johnny Depp, City of Lies - L'ora della verità di Brad Furman bloccato in via precauzionale negli Stati Uniti, dopo aver avuto gravi problemi produttivi riconducibili anche ad una presunta aggressione subita da Gregg Brooks, ex location manager del film, da parte dell'attore. A dare la notizia era stata The Associated Press: Brooks sosteneva che Depp l'avesse colpito due volte alle costole. Tanto per non farsi mancare guai, Depp starebbe affrontando una causa intentata da due ex guardie del corpo che sostenevano che l'attore non li avesse pagati correttamente e che li avesse messi in situazioni "tossiche". Per di più, l'ex moglie Amber Heard lo ha accusato di averla picchiata.

A difenderlo è il regista del film che ha dichiarato: "Johnny Depp è un grande professionista, un meraviglioso collaboratore e sostenitore degli altri artisti. Tratta sempre la troupe e le persone intorno a lui con il più grande rispetto. I film possono causare stress ed eventi irrilevanti vengono spesso ingigantiti.

Amiamo tutti le storie... ma qui non c'è nessuna storia di cui parlare".

Tratto dal romanzo candidato al premio Pulitzer, Labyrinth di Randall Sullivan, City of Lies - L'ora della verità è un thriller evocativo e provocatorio, basato su fatti realmente accaduti, sul desiderio di giustizia e sulla ricerca della verità sopra ogni cosa.

Johnny Depp interpreta l'ex detective Russell Poole, noto per aver indagato sulla morte dei rapper Tupac Shakur e The Notorious B.I.G., assassinii tuttora rimasti irrisolti. Al suo fianco, nel ruolo di un giornalista che aiuta Poole nelle ricerche, il premio Oscar Forest Whitaker che torna a recitare con Depp a distanza di trent'anni, dopo il cult di Oliver Stone: Platoon. Nel cast anche Toby Huss (Jerry Maguire, Destroyer). A dirigerli, il regista e sceneggiatore Brad Furman (The Lincoln Lawyer, The Infiltrator). Tra i doppiatori del film, che omaggia Tupac prestandogli la voce, Ghali, giovanissimo ma già affermato fenomeno della musica trap italiana.(ANSA).