Papaleo e Morante coppia tra rock e crimine

Laura Morante e Rocco Papaleo sono i protagonisti di 'Bob & Marys - Criminali a domicilio' di Francesco Prisco (Nottetempo), black comedy in salsa napoletana con finale on the road in sala dal 5 aprile con la Videa in 200 copie. Roberto (Rocco Papaleo) e Marisa (Laura Morante) sono una coppia come tante che vive a Napoli. Lui, istruttore di scuola guida è abbastanza frustrato, e lei operatrice volontaria ha un carattere dominante e la fobia degli scarafaggi. Insomma una vita per nulla speciale, la loro, fino a quando una notte dei criminali spietati si introducono nella loro casa e la riempiono di pacchi dal contenuto misterioso, sicuramente illegale. 'Accùppatura', questo il nome della pratica criminale che costringe la coppia a custodire in casa merce illecita, senza possibilità di denunciare e anzi col serio rischio di essere incriminati dalla legge. Ma piano piano, sotto scacco dei malviventi e con gli sguardi indiscreti del vicinato, Roberto e Marisa, invece di soccombere, ritrovano l'energia ribelle di quando erano ragazzi e anche la voglia di reagire al sopruso a tempo di Rock & Roll come quando erano appunto la coppia di ballo Bob & Marys. Oltre Rocco Papaleo e Laura Morante nel cast Massimiliano Gallo, Giovanni Esposito, Simona Tabasco, Andrea Di Maria, Francesco Di Leva, Gianni Ferreri, Antonino Iuorio e Enzo Salomone.

Il termine 'accuppatura' - spiega il regista -, che vuol dire riempire, l'ho presa dal vocabolario napoletano, ma non un è termine criminale vero e proprio. Ma è una pratica diffusa, tra l'altro, accaduta allo zio di un mio amico. Ci sono insomma storie reali di questo tipo che a volte hanno finali drammatici''. Comunque, per quanto riguarda il clima che volevo dare al film:''Per il ruolo dei criminali -spiega Crispo - ho guardato meno a Gomorra e più a Fargo. E questo in una Napoli particolare che ricorda l'America''.

''La sceneggiatura è molto originale - spiega invece la Morante - e tutti i personaggi sono divertenti. Marisa mi è subito piaciuta perché è una donna che mente ed io invece sono incapace di ogni bugia. Poi ha un suo lato ludico, scervellato.

Una che non si spaventa più di tanto dei delinquenti in casa, ma che protesta solo se uno di loro mette i piedi sul tavolino. E' lei alla fine il motore del cambiamento della coppia''.

La commedia, conclude l'attrice in genere coinvolta in ruoli drammatici, "E' un genere troppo incompreso che piace alla gente, ma raramente va ai festival. Si pensi a film come A qualcuno piace caldo o Il grande Lebowski. Anche nelle tragedie di Shakespeare ci sono dei momenti comici. L'umorismo è bello perché in esso c'è un pudore, una dissonanza dal tragico''.