AcCanto a te su Rai3 live di 7 artiste per donne vittime

Da sabato 28 marzo andrà in onda in seconda serata su Rai3 "7 donne - AcCanto a te", 7 appuntamenti per rivivere i concerti delle 7 artiste protagoniste di "Una.

Nessuna. Centomila. Il Concerto": Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini.

In questi giorni, durante i quali dobbiamo restare tutti nelle nostre case, tra le mura domestiche, l'emergenza femminile non si arresta ma diventa un'emergenza nell'emergenza. Per tenere alta l'attenzione su questo tema, le sette artiste portano la loro musica in tutte le case, ricordando che il 1522, numero gratuito per le donne vittime di violenza e stalking, è sempre operativo, 24 ore su 24, anche via app.

Gli appuntamenti con "7 donne - AcCanto a te" sono previsti fino alla fine di aprile. Si parte sabato 28 marzo con il meglio del concerto di Fiorella Mannoia all'Arena di Verona nel 2017 in occasione del suo "Combattente - Il Tour".

Il 19 settembre sul palco della RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo) le artiste si uniranno contro la violenza sulle donne per "Una. Nessuna. Centomila. Il Concerto". Ognuna di loro, con la sua band, inviterà con sé un collega uomo, per lanciare insieme un messaggio univoco contro la violenza sulle donne e dare un aiuto concreto ai centri e alle organizzazioni che sostengono e supportano le vittime di violenza. (ANSA).