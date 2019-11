Torna Serena Dandini e convoca gli Stati Generali /VIDEO

In questo mare di virtualità dove galleggiamo come naufraghi, gli 'Stati Generali', il nuovo programma che vede il ritorno ogni giovedì dal 21 novembre per sei prime serate su Rai3 di Serena Dandini con una variegata flotta di 'amici', sono un luogo dove chiunque può intervenire e portare la sua istanza, in una specie di riunione di condominio.

Ospiti fissi e special guest intervengono ogni settimana in un rimbalzo, dice la padrona di casa' "dadaista tra realtà e deformazione satirica". Il programma è stato presentato dal direttore di Rete Stefano Coletta che sottolinea la durata della messa in onda gli Stati Generali: dalle 21.20 a mezzanotte "ma - aggiunge - è la tv delle Ragazze, è qualcosa di diverso, è necessario che la tv pubblica abbia il diritto di leggere, criticare, ridere, piangere sulla nostra contemporaneità". Dandini " tra i protagonisti anche tanti uomini a cominciare dal ritorno di Neri Marcorè, che farà anche satira politica, nella serata del debutto farà una parodia del premier Conte". Corrado Guzzanti? "Non lo vedremo nella prima puntata, ma non è detto che non ci sarà nelle prossime, è un'effetto attesa. Con lui non si può mai sapere".

Gli Stati Generali aggiunge "sarà una satira su quello che non va, una fotografia dei tempi che viviamo, di confusione e mancanza di speranze, sogni". Dandini cerca di dare ordine a questa varia umanità, coadiuvata da Martina Dell'Ombra (Federica Cacciola), tuttofare sovranista e "influencer semplice", il cui ruolo è tentare di inserire contenuti che ritiene attuali e più moderni di quelli proposti dalla conduttrice e lanciare teaser di scoop inesistenti. Nel cast fisso Lucia Ocone impegnata in parodie varie. Torna la signorina Vaccaroni di Cinzia Leone, guida nei meandri della politica economica, mentre Elio e Rocco Tanica animeranno la parte musicale. Stati Generali proporrà una serie di inedite "Storie scellerate" di Franca Leosini, interpretata da Germana Pasquero. Poi tanti ospiti annuncia Dandini: "Verrà a trovarci anche Ascanio Celestini. Nella prima ci sarà Dario Argento, ci spiegherà cosa è la paura". Ma le sorprese non sono finite: Giorgia reciterà, Impacciatore ci sarà dalla seconda puntata. Lucia Ocone farà una donna delle caverne". E infine si lascia sfuggire: "ci sarà Marco Mengoni, stavolta in uno schema non prevedibile". Tra i fissi ancora: Edoardo Ferrario sarà l'immancabile Sondaggista "che - spiega Dandini - ci terrà aggiornati sui volatili umori del popolo italiano. Non mancheranno incursioni di vecchi compagni di strada come Lillo, protagonista di 'video. Viene mostrata una clip: Marcorè, con felpa 'Diccì' imita Andreotti. Partecipano anche molti altri personaggi che varieranno di settimana in settimana. Inoltre ci saranno i contributi video di The Pills, le Sbratz e Natalino Balasso che porterà le ragioni del Nord Est. E vengono presentate le copertine di Starmale. Si siederanno sul divano rosso di Serena Dandini ospiti internazionali e persone fuori dal comune che stanno dando un contributo significativo alla nostra società. La sigla finale sarà affidata all'improvvisazione di Elianto, geniale cantante di strada.TGLercio, in edizione speciale, fornirà le breaking news.

Gustav Hofer e Luca Ragazzi, documentaristi di talento, saggeranno in 4 minuti gli umori delle piazze