Tv: Bellè volevo fare la rockstar...poi ho smesso / VIDEO

Ribelle e amante della musica sin da bambina Olivia aveva un sogno da grande avrebbe fatto la' rockstar, ma il corso degli eventi ha deciso diversamente.

Ispirata ai racconti di Valentina Santandrea pubblicati nell'omonimo blog (poi diventato un romanzo per Rai libri), Volevo Fare La Rockstar, e' la nuova fiction in onda su Rai2 dal 30 ottobre in sei prime serata, diretta da Matteo Oleotto, con Giuseppe Battiston, Valentina Belle' e Angela Finocchiaro.

Racconta un punto di vista femminile sulla crescita e sulla maturità, ma anche una provincia italiana impoverita dalla crisi, autentica e vitale. La storia di una famiglia disfunzionale in cerca di equilibrio, ma anche una quotidianità insolita, quello tra i venti e trent’anni, in cui i ragazzi si devono confrontare con un mondo complesso e difficile. Olivia (Bellè) è una ragazza di 27 anni diventata madre a 16 anni di due gemelle, in crisi esistenziale. Un incidente quasi mortale la forzerà a porsi delle domande. È questa la vita che voleva? Nel vorticoso mare di dubbi, la serie si concentra sulla sua crescita emotiva, facendole vivere le cose che si è persa facendo la mamma, compreso l'amore, e poca importa se quest'ultimo si presenta nei panni di Francesco (Battiston) uno scorbutico padre di famiglia in formato extralarge, che ha un passato burrascoso.

Bellè: "Le caratteristiche di Olivia sono queste: lei è sola, ha un fratello Eros, (Riccardo Maria Manera) 17enne classico teenager, pieno di problematiche, un bugiardo cronico, un stud-up comedian, ma brillante, anche se ha il vizio del fumo e dell'erba. Una madre-figlia, bella svampita dall'anima hippy, interpretata meravigliosamente da Emanuela Grimalda, il padre venuto a mancare... Questa è la situazione in cui si trova questa ragazza".

Battiston: "Francesco è un personaggio con un passato che definirei turbolento. Per questo ha deciso di trasferirsi da Milano nella collina friulana. Una scelta presa non solo per lui ma anche per la vita di sua figlia che ha qualche problema... Va in Friuli per aprire un piccolo market e conosce in maniera quasi traumatica Olivia. Da subito, Olivia non gli è indifferente. I personaggi sentono una scossa quando si incontrano ma sono più dominati dalla paura. E' una cosa straordinariamente reale e vera, inedita per una serie televisiva, ma forse anche per un film direi. E' un rapporto che, ad ogni puntata, verrà aggiunto un tassello. E' molto interessante".

Volevo fare la Rockstar è una coproduzione Rai Fiction Pepito produzioni, realizzata con il sostegno di Friuli Venezia Giulia e Friuli Venezia Giulia film Commission. La produttrice Maria Grazia Saccà, rivela che la serie è stata non a caso girata a Gorizia e dintorni. "Una terra di confine, una terra che diventa una metafora per i protagonisti". Il direttore di Rai Fiction Eleonora Andreatta tiene a sottolineare nel corso della presentazione della serie tv a Viale Mazzini: "E' la prima volta che, lo stesso giorno, la serie debutta su Rai 2 ed è disponibile per intero su Rai Play. La Rai va incontro ad un pubblico più giovane che ha modalità di fruizione diversa. E' una commedia family, ma un family di oggi, ambientato nel nord-est, raccontato nella sua realtà, con le difficoltà delle famiglie di sbarcare il lunario. Anche con l'amore, la protagonista è rimasta indietro. Una storia moderna anche per quanto riguarda i termini del linguaggio".. Bellè è protagonista insieme Toni Servillo e Dustin Hoffman de “L’uomo del labirinto”, nuovo film di Donato Carrisi, in uscita proprio il 30 ottobre nelle sale.