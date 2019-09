Emmy, favorito il Trono di Spade

I riflettori sono pronti per essere accesi sugli Emmy. La cerimonia per i premi che sono considerati gli Oscar della tivù si terrà domenica 22 settembre dalle 17 (le 2 del mattino in Italia) al Microsoft Theater di Los Angeles. La cerimonia sarà trasmessa dalla Fox e anche in diretta streaming sul sito fox.com. La battaglia per il maggior numero di statuine è tra i network televisivi tradizionali e le piattaforme di streaming.

Considerando il numero di nomination sembrano spuntarla i primi.

Tra i favoriti per la 71/a edizione c'è infatti il Trono di Spade (Hbo) che ha battuto ogni record con ben 32 nomination consentendo anche il network di incassarne in totale 137, un primato per una rete in una singola stagione e rubando il dominio a Netflix che invece si piazza al secondo posto con 117 nomination. Seguendo l'esempio degli Oscar, per la quarta volta, dopo le edizioni del 1975, 1998 e 2003, gli Emmy non avranno un presentatore piuttosto ci saranno una serie di star che consegneranno i premi.