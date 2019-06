Oprah Winfrey, un vorrei revival del mio show

NEW YORK - "Mi piacerebbe tornare in tivù con il mio talk show". E' Oprah Winfrey a parlare, la regina dei talk show negli Stati Uniti che con il suo programma 'The Oprah Winfrey Show' ha tenuto banco sugli schermi televisivi dal 1986 al 2011. Tuttavia pone una condizione, non tutti i giorni.

"Quello era un problema - ha detto la Winfrey, 65 anni, in riferimento all'appuntamento quotidiano - le nostre date erano troppo frequenti". Ha aggiunto che ora ci sono momenti in cui le manca avere uno show. "Durante un'elezione - ha detto - o quando qualcosa di veramente importante fa notizia. E' allora che penso, ah se avessi uno show".

'The Oprah Winfrey Show', in onda su Abc, ha vinto decine di Emmy e ha richiamato l'attenzione del pubblico su diversi problemi sociali.