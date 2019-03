Un anno senza Fabrizio Frizzi, una hall of fame della Rai per ricordarlo

Una hall of fame della Rai per ricordare Fabrizio Frizzi. L'ha annunciata, nel corso di Uno Mattina, l'ad della Rai Fabrizio Salini, intervistato a un anno dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi. Salini, parlando della tre giorni di palinsesto che la Rai sta dedicando a Frizzi, ha parlato di uno spazio dove celebrare i grandi della Rai.

"In questi tre giorni - ha detto Salini - ricorderemo la sua allegria, il suo modo di fare, la sua professionalità. Vogliamo dedicare a Fabrizio anche uno spazio fisico e virtuale su cui lavoreremo dai prossimi giorni, che celebrerà tutti i personaggi che hanno fatto la storia della Rai di cui Fabrizio non potrà che essere tra i protagonisti principali".

L'ad della Rai ha poi aggiunto: "Fabrizio manca all'Italia per i suoi modi garbati e gentili, manca alla televisione come esempio di talento e professionalità. Manca alla Rai dove era punto di riferimento quasi quotidiano con le sue doti umane e professionali. Un esempio che noi tutti non vogliamo solo ricordare ma anche seguire". E ha concluso sottolineando come Frizzi abbia favorito una solida unione tra pubblico e azienda: "Lo ha fatto con il sorriso, l'intelligenza, la capacità di entrare in sintonia con il pubblico da casa, con i giovani e i meno giovani, con gli italiani. Credo che siano queste le caratteristiche di Fabrizio che non potremmo e non dobbiamo dimenticare".

Addio a Fabrizio Frizzi

Molti i ricordi di amici e colleghi di Frizzi ad un anno dalla scomparsa. Eccone alcuni tra i tanti:

Lucio Presta - "Amico mio, mi manchi, mi mancano i nostri pranzi segreti, le nostre confidenze, le nostre paure sui figli. Sono certo che vedi e sai tutto, mi hai lasciato un'eredità bellissima e la più importante: Carlotta, che vive per la tua Stella. Avrò cura di loro".

Antonella Clerici - "Un anno senza te, la tua amicizia,le tue risate. Vivi con noi e dentro le nostre anime più sole ma privilegiate nell'averti incontrato e vissuto".

Paolo Belli - "Quanto mi manchi amico mio". Anche Paolo Belli, con poche ma dirette parole, ricorda sui social Fabrizio Frizzi

Caterina Balivo - "Fabrizio, non ti dimenticheremo. Mai. L'eco della tua risata continuerà a scaldarci il cuore, per sempre".