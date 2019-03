Rai in campo per la Giornata delle vittime della mafia

ROMA - "Abbiamo un debito di riconoscenza verso le vittime delle mafie, che grazie al nostro ricordo restano ancora vive. Nessuna regione italiana può considerarsi libera da questo fenomeno, anche nel nord est la mafia si è radicata". Così don Luigi Ciotti, presidente di Libera, in occasione della XXIV "Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie", promossa da Libera e Avviso Pubblico, che quest'anno si terrà a Padova il 21 marzo.

La cerimonia si sposta in una città diversa, da Nord a Sud, ad ogni edizione ma mantiene al centro il senso della memoria attraverso la lettura di oltre novecento nomi di vittime innocenti. Anche la Rai seguirà la Giornata, con un palinsesto dedicato, come ricordato in una conferenza stampa a Viale Mazzini. "E' un momento di dovere civico - ha detto il presidente Rai Marcello Foa -. Le mafie si sono ormai infiltrate anche nel Nord Italia ed è un fenomeno che va contrastato con forza anche in quelle zone". "Come previsto dal contratto di servizio, abbiamo il dovere di promuovere la legalità - ha sottolineato l'ad della tv pubblica, Fabrizio Salini -. Non dobbiamo avere paura di accendere i riflettori in tutte le zone d'Italia, anche dove le voci sono meno urlate".

Il 20 marzo, sarà Rai3 la prima ad occuparsi del ricordo delle vittime con "Geo", a partire dalle 17. Il giorno successivo, le reti Rai garantiranno un'ampia copertura al corteo. Il primo appuntamento sarà con "UnoMattina" su Rai1 per una lunga intervista a Don Ciotti, a seguire collegamenti e testimonianze raccolte dagli inviati di "Storie Italiane". Rai2 approfondirà l'argomento all'interno della rubrica "Tg2 Italia" e con la trasmissione "I Fatti Vostri". Rai3 invece ci sarà con "Agorà". Nel pomeriggio, la rete ammiraglia offrirà una intervista a Emanuele Schifani, figlio di Vito Schifani, vittima della strage di Capaci, ospite a "Vieni da me". A seguire, la "Vita in Diretta" darà ampio spazio alla Giornata e, in terza serata, ne parlerà anche "Sottovoce" di Gigi Marzullo. Su Rai3 è previsto invece un approfondimento pomeridiano, in onda alle 15.20, in "La Grande Storia - anniversari", dal titolo "Donne e coraggio, voci contro la mafia". I telegiornali daranno ampio risalto alla cronaca della Giornata. RaiNews24 seguirà in diretta la manifestazione con gli inviati a Padova e in altre piazze d'Italia rappresentative della lotta alla criminalità. La TgR dedicherà spazi informativi all'interno di tutte le edizioni dei Tg regionali. Rai Movie ricorderà la Giornata con pellicole d'autore come "Il giudice ragazzino" e "Gente di rispetto". Anche Rai Storia con "Diario Civile" e Rai Gulp, con il cartone animato "Giovanni e Paolo e il mistero dei Pupi", si occuperanno dell'evento.

Il portale web di Rai Scuola ospiterà uno speciale con i documenti filmati che ricostruiscono l'elenco delle morti per mafia. Radio1 dedicherà grande parte della programmazione alla Giornata; Radio2 si mobiliterà ospitando Don Luigi Ciotti a "Caterpillar"; Radio3 racconterà le diverse manifestazioni attraverso "Tutta la città ne parla" e "Fahrenheit". Oltre a uno spot istituzionale, la Giornata impegnerà anche il sito e i canali social di Responsabilità Sociale Rai.