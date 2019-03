Patrick Dempsey, da Stranamore a Harry Quebert

ROMA - Prendete uno scrittore di successo, aggiungete la misteriosa scomparsa, 33 anni prima, di una ragazza quindicenne il cui cui cadavere viene ritrovato misteriosamente sepolto proprio nel giardino dell'uomo, un'accusa di omicidio e un allievo pronto a far luce sulla situazione del suo maestro. I dieci episodi della nuova, imperdibile serie in arrivo sugli schermi Sky, 'La verità sul caso Harry Quebert', si preannunciano ricchi di colpi di scena. L'omonimo romanzo di Joel Dicker è stato un caso editoriale nel 2012 (quasi 5 milioni di copie vendute nel mondo) e il protagonista del crime thriller psicologico tratto dal libro è niente di meno che Patrick Dempsey. Ma dimenticate il Dottor Stranamore di Grey's Anatomy.

L'attore del fortunato medical drama dà il volto a uno scrittore tormentato dai fantasmi di un passato indibile nella nella serie tv, in onda in esclusiva su Sky Atlantic da mercoledì 20 marzo (disponibile anche on demand). Diretta da Jean-Jacques Annaud, al suo debutto nella fiction tv, regista di film di culto come 'Il nome della rosa' (con Sean Connery nei panni di Guglielmo da Baskerville, datato 1986 e tratto dal romanzo di Umberto Eco) e 'Sette anni in Tibet' (con Brad Pitt), la serie è la storia di Harry Quebert (un Patrick Dempsey invecchiato ad hoc), rispettato docente universitario, in passato vera e propria icona della letteratura mondiale grazie al successo del suo capolavoro "Le origini del male".

Il trailer si apre con le immagini dell'amore spensierato tra Harry e la giovane Nola Kellergan, ma quella che sembra una fiaba a lieto fine si trasforma in un mistero. Un albero con appesa la locandina per le ricerche della ragazza, e la storia cambia. Polizia, indagini, boschi e una domanda a cui sembra esserci una sola risposta: Quebert è l'assassino della quindicenne? Quando uno scheletro viene trovato sepolto nella sua proprietà, lo scrittore verrà indagato per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Nola (Kristine Froseth, Sierra Burgess is a Loser), quindicenne scomparsa più di 30 anni prima in circostanze mai del tutto chiarite e con cui Quebert aveva avuto una relazione nell'estate del 1975. Nola sparì nel nulla al termine di quell'estate. Accanto al corpo della ragazza il manoscritto del suo romanzo più famoso, con cui di lì a poco Harry (Dempsey) avrebbe stupito il mondo appena trentenne.

A provare a ricostruire i fatti e ripulire il nome del noto romanziere, che rischia la pena di morte, il giovane scrittore Marcus Goldman (Ben Schnetzer - Pride, Storia di una ladra di libri). Suo promettente alunno ai tempi del college, nel tentativo di superare il classico blocco dello scrittore Marcus aveva deciso di prendersi qualche giorno di pausa tornando nel Maine dal suo professore per ritrovare l'ispirazione perduta. Ospite nella dimora sul mare del suo mentore, a Sommerdale, si troverà invischiato nella complicata indagine risalente a tanti anni prima, che vedrà il professore principale indiziato. Marcus inizierà così ad interrogarsi su quanto conosca davvero l'uomo che gli ha cambiato la vita. Per scagionarlo, farà cose di cui si pentirà ben presto.

In questo gioco di scatole cinesi, di romanzo nel romanzo, di continui rimandi tra il passato e il presente, entrano il rapporto tra i due scrittori, le relazioni fra diversi membri della comunità di Sommerdale e la giovanissima e bellissima Nola. E i dubbi di Marcus saranno le chiavi del disvelamento di un mistero che finirà col travolgere le esistenze di tutti. Realtà e romanzo si mescolano fino a diventare inscindibili e a rendere quasi impossibile risalire alla verità nella miniserie, firmata da Lyn Greene e Richard Levine e prodotta da Tarak Ben Ammar, Fabio Conversi, Greene e Levine. Nel cast anche Damon Wayans Jr nei panni dell'agente Perry Gahalowood, Virginia Madsen che interpreta Tamara Quinn, proprietaria del locale nel quale lavorava Nola, e Joshua Close nel ruolo di Luther Caleb. E ancora Colm Feore nei panni del magnate Elijah Stern, fra gli uomini più facoltosi del Maine, e Matt Frewer, che nella serie interpreta il reverendo Kellergan, ambiguo padre della quindicenne Nola. "La vita - come si legge nel romanzo - è una lunga caduta. La cosa più importante è saper cadere".