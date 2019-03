Skam Italia teen drama torna con terza stagione

Dopo avere raccontato tematiche importanti come la solitudine, l'identità, la definizione dell'orientamento sessuale e i disordini psichici, al centro della nuova stagione ci sarà la difficile ed emozionante relazione tra Eleonora (Benedetta Gargari) ed Edoardo (Giancarlo Commare).

Definita dalla stampa nazionale e internazionale come una delle serie italiane più belle e innovative del 2018, il teen drama Skam Italia torna in esclusiva su Timvision con la terza stagione. Prodotta da Timvision Production con Cross Productions: è composta da 11 episodi, e parte con la pubblicazione delle consuete clip quotidiane. Ogni venerdì verrà proposto agli abbonati l'episodio completo in esclusiva.

La serie nella precedente stagione si è imposta come un vero fenomeno di successo triplicando gli spettatori rispetto alla prima e risultando ogni settimana tra i trending topic su Twitter con l'hashtag #SKAMItalia.

Nel corso delle puntate si sfioreranno anche argomenti come i disturbi alimentari, il sexting e la violenza giovanile.

Pur basandosi sull'omonimo teen drama norvegese, Skam italia non è un semplice remake. Lo showrunner Ludovico Bessegato e gli sceneggiatori di questa stagione (Alice Urciuolo e Ludovico Di Martino) hanno profondamente adattato le sceneggiature originali, cercando di rivolgersi ai ragazzi italiani utilizzando il loro linguaggio e permettendo così l'identificazione totale con la storia.

Nei nuovi episodi i fan ritroveranno i personaggi amati, Martino (Federico Cesari), Niccolò ( Rocco Fasano), Eva (Ludovica Martino), Giovanni (Ludovico Tersigni), Silvia (Greta Ragusa), Sana (Beatrice Bruschi), Federica (Martina Lelio), Elia (Francesco Centorame), Luchino (Nicholas Zerbini), Filippo (Pietro Turano), diretti da un nuovo regista, il giovanissimo Ludovico Di Martino.

Le clip giornaliere saranno disponibili su Timvision seguendo gli orari degli eventi che animeranno la vita dei protagonisti.

La narrazione prenderà vita anche sui canali social dove sarà possibile accedere ai contenuti speciali della serie: la quotidianità dei ragazzi protagonisti con post, foto, video e storie in tempo reale anche dopo la fine dell'episodio.