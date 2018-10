Iannacone, viaggio in una scuola di frontiera

"Sarà un racconto senza contaminazione, senza ideologia, e colori politici. Vogliamo essere liberi di raccontare la scuola, anche se è un argomento spesso non premiato dall'auditel. Ma se non viene affrontato dalla tv di stato, chi può farlo". Parole di Domenico Iannacone che torna con uno speciale de I dieci comandamenti dal titolo significativo 'Come figli miei' su Rai3 in onda alle ore 21:40, sabato 27 ottobre.

"Una storia di resistenza civile - aggiunge il giornalista - con l'intento di preservare l'umanità che c'è in quei luoghi a Caivano alle porte di Napoli, anche se sono 'scarrupati' e deturpati. Dobbiamo mantenere la testimonianza, come il coraggio e l'eroismo di chi ancora considera l'insegnamento uno dei valori più importanti della società. Di chi ritiene ogni ragazzo "come figlio suo". Solo così faremo vero servizio pubblico".

Nello speciale Iannacone entra nel cuore della vita degli studenti, un istituto professionale del Parco Verde. Una scuola "di frontiera" che sorge in delle più grandi piazze di spaccio d'Europa, un luogo dove prostituzione, degrado e abusi sessuali sono all'ordine del giorno. A Caivano, la dispersione scolastica raggiunge i più alti livelli in Italia e la scuola rappresenta l'unico baluardo di legalità, e l'unica porta aperta verso il futuro.

La protagonista dello speciale è Eugenia Carfora, preside dell'Istituto Morano, simbolo di una scuola che resiste. Alla presentazione a Viale Mazzini un contributo video del ministro Marco Bussetti: "La Rai dimostra ancora una volta la sensibilità nei riguardi della scuola. Ogni ragazzo che rimane fuori dalle aule scolastiche è un'occasione persa per il nostro paese. Come ministero, contrasteremo questo fenomeno. Punteremo sull'orientamento. I ragazzi hanno attitudini e ispirazioni che spesso non emergono. La scuola non emargina include". Eugenia Carfora, la preside dell'Istituto Morano, insieme a un gruppo di insegnanti, è il simbolo di una scuola che resiste e che non vuole perdere e far morire i suoi ragazzi. Un atto di eroismo di chi considera l'insegnamento uno dei valori più importanti della società.

Come figli miei è un appuntamento speciale de I Dieci Comandamenti, il programma di inchieste morali di Domenico Iannacone, quest'anno giunto alla settima edizione. I diritti costituzionali saranno il filo conduttore della nuova serie di sette puntate, in onda da domenica 18 novembre alle 20.30 su Rai3. Il diritto all'istruzione, lavoro e ambiente, la salute, il diritto alla casa, fino ad arrivare a tutti i diritti negati nelle periferie. Domenico Iannacone attraversa l'Italia raccogliendo testimonianze e spaccati di vita in un viaggio amaro tra chi non si sente tutelato come cittadino italiano.

Il direttore di Rai 3 Stefano Coletta tiene a sottolineare "c'è del poetico in tutti i temi che affronta Iannacone. Realizza quasi una fusione nei contesti nei quali indaga. Torneremo con una settima edizione. Ho visto una piccola parte di questo film-documentario sulla scuola del Parco Verde e sono rimasto folgorato e ho pensato: Non me ne importa nulla, voglio che questa cosa vada al più presto in prima serata. Sentivo nel racconto, un'urgenza come cittadino, non come direttore di rete.

Ho incontrato due protagoniste di questo racconto che mi hanno restituito la speranza, due eroine che combattono la dispersione scolastica e lavorano su ogni singola identità. Una preside che conosce a memoria tutti i cognomi di tutti gli studenti".

Eugenia Carfora, e la professoressa Loredana Scolarici al suonare della campanella la mattina vanno a cercare gli studenti per strada... Eugenia Carfora con un sorriso disarmante dice: "Non sono abituata a tanta attenzione. Non ho mai fatto finta di niente nella mia vita. Se c'è qualcosa che non va, bisogna urlare. E io ho urlato. E ho bussato alle porte. Io sono sempre rimasta appesa ad un filo". Plauso allo speciale da Pina Castiello, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud': "E' una bellissima pagina. Mi ha colpito in maniera profonda. Faccio politica da parecchi anni. C'è chi ha messo in chiaro che, in questo paese, chi vive in territori difficili vale più di qualsiasi altra cosa. Dobbiamo mobilitare tutti per dire che le realtà tristi si possono cambiare".