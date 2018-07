Who Is America? Show di Sacha Baron Cohen

Il trasformista Sacha Baron Cohen è pronto per svelare al mondo la sua nuova attesa "creatura". Lo farà in Who is America?, un nuovo show che non concederà sconti a nessuno e che debutterà il 15 luglio sul canale statunitense Showtime che ha diffuso un brevissimo trailer ufficiale, che a quanto sembra si appresta ad essere probabilmente il progetto più politico di sempre per l'attore: "Il creatore di personaggi come Ali G e Borat - dice il video - torna come non lo avete mai visto prima". Quindi compare l'ex vice presidente dell'amministrazione G.W. Bush, Cheney. È seduto su una poltrona e si augura che tutti, si sintonizzino per guardare lo show.

Pare infatti che Baron Cohen abbia girato per più di un anno in segretezza una serie di sketch per esplorare le contraddizioni dell'America di oggi. Una prima breve ed enigmatica anticipazione era stata diffusa lo scorso 4 luglio, festa nazionale per gli Usa: una clip con immagini immagini montate di Trump.