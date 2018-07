Carlo Conti, la morte di Frizzi mi ha cambiato

''Quello che è accaduto a Fabrizio forse ci ha aperto gli occhi. Insegnato cos'è davvero importante nella vita. Oggi voglio lavorare meno, sto lavorando meno, per dedicare più tempo ad altro''. Lo racconta con serenità Carlo Conti, nel pieno della frenesia della serata romana per la presentazione dei programmi Rai che vedremo in autunno. Tre, per ora, gli appuntamenti che lo riguardano, a partire dalla nuova edizione di Tale e quale Show, che torna su Rai1 da venerdì 14 settembre con una giuria esplosiva: accanto all'ormai ''veterana'' Loretta Goggi, arrivano infatti Vincenzo Salemme e l'amico di tante avventure Giorgio Panariello.

Ma Fabrizio Frizzi, scomparso a marzo, torna più volte nelle parole di Conti, come in quelle del direttore generale Mario Orfeo e della presidente Monica Maggioni, che dal palco annunciano che da oggi gli studi Rai Dear Nomentano diventeranno gli Studi Televisivi Fabrizio Frizzi. Conti, molto commosso, per l'occasione regala alla platea un inedito montaggio di irresistibili papere ''rubate'' mentre con Frizzi tentava di girare uno spot per il lancio di un Premio Regia Televisiva, versione padri al parco con carrozzina. ''Fabrizio non è un ricordo. Sarà sempre dentro di noi - spiega più tardi il conduttore - La sua morte ci ha toccato molto. Anche la scelta di Antonella (Clerici, che dopo tanti anni lascia l'impegno quotidiano de La prova del cuoco ndr), magari l'aveva già dentro di sé, ma quanto è accaduto ha accelerato tutto. Vale anche per me. Io ho sempre lavorato con grande leggerezza, con distacco e senza crederci troppo. Adesso che sono genitore ancora di più, perché dai un peso, un'importanza diversa alle cose. Oggi voglio lavorare meno, sto lavorando meno''.

Ecco allora che, dopo aver scelto di rimanere solo dietro le quinte di Ora o mai più (''cui tenevo molto da anni e di cui sono molto orgoglioso, grazie anche a un padrone di casa come Amadeus in straordinaria forma''), nella prossima stagione non tornerà a L'eredità, presa in carico invece da Flavio Insinna. ''La seguirò da consulente, da lontano, come ho fatto in questi anni'', dice. In staffetta guiderà invece prima Tale e quale Show e poi La corrida. ''La verità novità di Tale e quale - anticipa - sarà proprio la giuria: in questa edizione particolarmente allegra, divertente e scanzonata. A Loretta si aggiungono due meravigliosi compagni di viaggio, due fuoriclasse del cinema e del teatro, come Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Giorgio, poi, nasce come imitatore, quindi avrà cognizione di causa. Il cast? È sempre più difficile formarlo, perché servono persone che sappiano cantare, che vogliano buttarsi e che siano disponibili a passare ore e ore al trucco e in sala prove''.

Regalo di Natale, una prima serata con lo Zecchino d'oro (di cui è direttore artistico), in diretta su Rai1 il 7 dicembre. Una grande festa in cui le canzoni saranno reinterpretate da cantanti e attori. ''Mio figlio? Per ora gli sto insegnando a pescare. E, fortuna da principianti, è più bravo di me'', scherza sul piccolo Matteo, quattro anni. ''E' venuto a vedermi in teatro con Panariello e Pieraccioni, si è molto divertito - prosegue Conti - Ogni tanto mi vede in tv. Ha capito che ci deve essere qualche legame tra il mio 'vado al lavoro' e quella scatola lì. Un detto canadese dice che ai figli bisogna dare radici e ali. Il mio obbiettivo con lui è questo''. Ma tra 10 anni, come si vede Carlo Conti, con un solo programma l'anno? ''Forse anche meno - conclude - Non mi pongo il problema. Potrei anche fare il pescatore. O magari l'inviato speciale per Donatella Bianchi a Linea Blu, occupandomi di pesca e immersioni''.