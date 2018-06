Su History il vero volto di Kim Jong-un

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - La stretta di mano al confine delle due Coree, tra il dittatore del Nord Kim Jong-un e il presidente del Sud Moon Jae-in, è entrata negli annali di storia, così come l'incontro con il presidente americano Donald Trump. Ma chi è veramente Kim Jong-un, che ora si comporta da equilibrato leader politico, mentre pochi mesi minacciava il pianeta di scatenare un conflitto nucleare? History (in esclusiva su Sky al canale 407) continua a raccontare l'attualità con 'Nord Corea: le follie di Kim', lo speciale di due ore in onda lunedì 18 giugno alle 21.50.

Intervistando esperti e persone che hanno avuto la possibilità di visitare questo Paese, scopriremo quanto sia dura la vita in un luogo nel quale la libertà non esiste - il dittatore impone l'abbigliamento e perfino le pettinature a uomini e donne - la povertà è diffusissima e commettere un crimine o criticare il regime costa la reclusione in terribili cambi di detenzione, non solo al colpevole ma anche ai suoi parenti più stretti, per tre generazioni. Il cittadino comune non ha accesso ad internet, eppure professori e ricercatori e chi lavora per il governo ha accesso alla rete e lo fa lanciando attacchi in tutto il mondo: nel 2014, per esempio, un attacco informatico della Corea del Nord ha costretto la Sony Pictures a cancellare l'uscita della commedia satirica con James Franco "The interview", che descrive un piano per assassinare Kim Jong-un. La Sony ha deciso di ritirare il film, preoccupata per le minacce nei suoi confronti.