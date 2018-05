Casa Howard, arriva la miniserie su Sky Uno

Un libro del 1910 senza tempo, e come riferimento un film che è rimasto nel cuore di tanti (tre oscar, sceneggiatura, scenografia e miglior attrice Emma Thompson). Arriva su Sky Uno a partire da domani alle 21.15.un nuovo, emozionante adattamento di Casa Howard, il celeberrimo romanzo di E. M Forster. Firmata dal Premio Oscar Kenneth Lonergan (Manchester by the sea, Gangs of New York), la miniserie BBC in quattro puntate vede nei panni delle due sorelle protagoniste, Margareth e Helen Schlegel, Hayley Atwell (Captain America - Il primo Vendicatore, Agent Carter) e Philippa Coulthard (Annabelle 2: Creation). Nel cast anche Matthew Macfadyen (Funeral Party, Frost/Nixon - Il duello, Robin Hood).(Gli episodi saranno disponibili anche su Sky Box Sets)

Spesso considerato il capolavoro di E.M. Forster, Casa Howard affronta molti elementi che attingono alla tradizione del grande romanzo popolare. Ossia tanti protagonisti, una storia corale e un'ampia ricostruzione storica e sociologica. E' la storia di due sorelle indipendenti e non convenzionali - e degli uomini della loro vita - alla ricerca dell'amore e di un significato più profondo, mentre navigano in un mondo in continua evoluzione. Un intrigante fraintendimento, una visita a sorpresa e un ombrello rubato metteranno in moto una serie di eventi che intrecceranno inaspettatamente le vite degli Schlegels, dei Wilcox e dei Basts. Margaret Schlegel è una giovane donna intelligente e piena di ideali che viene corteggiata dal conservatore Henry Wilcox, un uomo d'affari più anziano di lei, il quale diviene il proprietario di Casa Howard dopo che sua moglie, Ruth Wilcox, muore inaspettatamente. Nel frattempo, la giovane e passionale sorella minore di Margaret, Helen Schlegel, decide di sostenere la causa di Leonard Bast, un giovane impiegato di banca che sta attraversando delle difficoltà al lavoro e a casa con la sua compagna Jacky. In assenza dei loro defunti genitori, sarà l'amorevole ma intrigante zia Juley a cercare di tenere le ragazze e il fratello Tibby sulla retta via.

Nel cast, oltre a Hayley Hatwell e Philippa Coulthard, Matthew Macfadyen interpreta Henry Wilcox, l'uomo d'affari che corteggia Margareth alla morte della moglie Ruth, interpretata da Julia Ormond (Il curioso caso di Benjamin Button, Le streghe dell'East End). Il giovane impiegato di banca Leonard Bast è interpretato da Joseph Quinn (Il Trono di Spade), ed è affiancato dalla moglie Jacky, Rosalind Eleazar. Infine Tracey Ullman (Into the Woods, Pallottole su Broadway) e Alex Lawther (The Imitation Game, Ghost Stories), rispettivamente nei panni della zia tutrice delle ragazze Juley e del fratello Tibby. In occasione della messa in onda della miniserie su Sky Uno, Sky Cinema Hits proporrà giovedì 7 giugno, alle 21.15, l'adattamento di Casa Howard del 1992 a firma di James Ivory (Camera con vista, Quel che resta del giorno, nonché Premio Oscar© per la sceneggiatura di Chiamami col tuo nome) con Anthony Hopkins, Emma Thompson, Vanessa Redgrave e Helena Bonham Carter.