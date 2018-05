Il miracolo, Monica Bellucci Madonna per Ammaniti

È arrivato il momento dell'atteso finale di stagione della prima serie tv di Niccolò Ammaniti: martedì 29 maggio, gli ultimi due episodi de Il miracolo andranno in onda dalle 21.15 in esclusiva su Sky Atlantic HD e Sky Cinema Uno HD. Il finale di stagione vedrà la partecipazione straordinaria di Monica Bellucci, che nei panni della Madonna comparirà in sogno a Marcello, il prete dalle peccaminose frequentazioni interpretato da Tommaso Ragno. Alma è riuscita a salvare Carlo, ma le condizioni del bambino sono critiche.

Nell'episodio 7, al capezzale del figlio, Fabrizio (Guido Caprino) e Sole (Elena Lietti) sono costretti a guardare in faccia la realtà e a essere sinceri l'uno con l'altra. Clelia (Lorenza Indovina) va alla ricerca di Marcello, spedito dal suo superiore in un centro di disintossicazione per preti, mentre Sandra (Alba Rohrwacher), dopo essere scampata a una violenza, è intenzionata a scoprire la verità sul sangue della Madonnina.

Nell'episodio 8, tutti dovranno fare i conti con il miracolo, fra segreti affiorati dal passato e scelte future. Ma con un ultimo colpo di scena… Fabrizio e Sole vengono messi di fronte a qualcosa di troppo grande, e non saranno mai più quelli di prima. Clelia e Marcello si riavvicinano ma lui, ossessionato dalla Madonnina piangente e dal miracolo che gli è stato rivelato, non guarderà in faccia niente e nessuno, pur di portare a termine quella che sente essere la sua missione.

Sandra è pronta a chiudere col passato e guardare al futuro, mentre Votta (Sergio Albelli) capisce che, a volte, la soluzione migliore è veramente la più semplice.

Il Miracolo è una serie originale Sky prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Mieli per Wildside, in co-produzione con Arte France e Kwaï. Niccolò Ammaniti firma la sceneggiatura della serie con Francesca Manieri, Francesca Marciano e Stefano Bises e la regia con Francesco Munzi e Lucio Pellegrini. Da domani sera l'intera stagione de IL Miracolo sarà disponibile on demand su Sky Box Sets.(ANSA)