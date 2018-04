Nuovi razzismi in Italia, dagli arabi ai cinesi

Ci sono i tifosi per i quali 'ebreo' continua ad essere uno dei peggiori insulti e l'imprenditore africano che in Italia si era sistemato, aveva formato una famiglia, ma ora che è diventato papà, ha deciso di tornare definitivamente nel suo paese per non far correre rischi alla sua bimba di 3 mesi. Si è imbarcato pochi giorni fa da Malpensa salutando per sempre l'Italia. Come queste tante altre sono le storie raccolte da Gad Lerner per il suo nuovo programma 'La difesa della razza', in onda da domenica 22 aprile su Rai3 in prima serata.

"Un programma di cui vado molto fiero e la scelta di metterlo in prima serata credo rientri perfettamente in quel che io intendo fare per Rai3 - ha detto il direttore di rete Stefano Coletta -. Se ottenessimo di far riflettere anche solo un giovane sui suoi pregiudizi razziali penso che avremmo raggiunto il nostro obiettivo di servizio pubblico". La prima puntata sarà dedicata agli ebrei, a 80 anni dalla promulgazione delle leggi razziali in Italia.

Per questo Lerner ha voluto alla presentazione del programma negli studi di corso Sempione, Liliana Segre, 87 anni, scampata ad un campo di sterminio, antifascista e da qualche mese senatrice a vita. "Temo di vivere abbastanza per vedere cose che pensavo la storia avesse definitivamente bocciato, invece erano solo sopite - ha detto -. Vedo rinascere con grande vigore teorie e simboli che credevo la storia avesse bocciato definitivamente, sentimenti osceni che non si aveva il coraggio di manifestare dopo la guerra e finché erano vivi i testimoni di quella violenza, ora sono usciti di nuovo allo scoperto". Al momento non è prevista una partecipazione della Segre nel programma. "Ho avuto sempre un certo timore di strumentalizzare la senatrice come altri testimoni perché non vorrei che la loro testimonianza offrisse una chiave di lettura anche su quello che accade oggi - ha detto Lerner -, ma se l'ultima puntata potesse chiudersi con una sua intervista sarebbe l'ottimo".

Ogni serata sarà incentrata sul meccanismo 'noi e loro'. Per la prima puntata, 'Noi e gli ebrei', Lerner ha realizzato un'intervista ai capi delle tifoserie che continuano ad usare la parola ebreo come insulto, al rabbino Ariel Toaff e un servizio su uno degli attuali bersagli dell'antisemitismo, il finanziere ebreo ungherese George Soros. Seguiranno 'Noi e gli africani', quindi 'Noi e gli arabi', 'Noi e gli zingari', 'Noi e i cinesi' e infine il razzismo contro gli italiani. Come il caso svizzero. "Fino agli anni '70 i bambini figli di italiani che lavoravano a Zurigo non potevano vivere coi genitori - ha spiegato Lerner - E se ci stavano, dovevano stare chiusi in casa, senza andare a scuola, nascondendosi se arrivava qualcuno".