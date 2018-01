I naufraghi sull'Isola tra fantasmi e misteri

Dopo gli insetti, la fame e le intemperie, sull'Isola dei Famosi incomberanno anche fantasmi, leggende, fenomeni paranormali. Nella edizione 2018, la quarta targata Mediaset del format proposto dalla Rai all'inizio degli anni 2000, i vip-naufraghi non dovranno solo sfidarsi per la ricerca del cibo, ma anche fronteggiare insidie nascoste 'confezionate' per ogni partecipante da una scatola misteriosa.

"E' una delle novità di quest'anno, e tra i naufraghi infatti c'è anche chi ha a che fare con il mistero e i fenomeni paranormali - ha spiegato la conduttrice storica Alessia Marcuzzi alla presentazione del programma negli studi televisivi Mediaset a Cologno Monzese - Come Giucas Casella e Craig Warwick". Inviato speciale Stefano De Martino, ballerino e conduttore televisivo. La scatola del mistero sarà una sorpresa per i 17 naufraghi già in viaggio per l'Honduras. Partiti per le spiagge di Cauos Cochinos con il solito kit di sopravvivenza (c'è la concorrente che ha preteso il tacco 12 e lo sfidante che ha voluto la tintura per capelli), ignari che le prove li costringeranno a fare i conti anche con le loro fobie e le paure più intime.

"Ogni Isola è diversa dall'altra e imprevedibile per il suo svolgimento - ha detto Alessia - quest'anno abbiamo cercato dei naufraghi disposti a mettersi in gioco anche nel più profondo, ma sarà comunque un'edizione divertente che spiazzerà i telespettatori, un'isola rock". Alle insidie paranormali si aggiungerà anche un'altra 'trappola'. L'inviato De Martino girerà infatti con una telecamera nascosta raccogliendo dai concorrenti confidenze e segreti che potranno essere 'usati' come prove in qualunque momento.

I naufraghi dell'edizione 2018 in onda da lunedì 22 gennaio sono Francesca Cipriani, showgirl, Alessia Mancini, ex velina, Jonathan Kashanian, presentatore ed ex gieffino, Chiara Nasti, blogger, Giucas Casella, mentalista, Amaurys Perez, ex giocatore di pallanuoto e allenatore, Paola Di Benedetto, modella entrata nel cast di "Colorado", Filippo Nardi, ex gieffino e produttore discografico, Bianca Atzei, cantante, Marco Ferri, modello ed ex corteggiatore di 'Uomini e donne', Nadia Rinaldi, attrice, Eva Henger, attrice e showgirl, Francesco Monte, ex tronista, Cecilia Capriotti, showgirl, il comico Gaspare (nome d'arte di Nino Formicola, del duo Gaspare e Zuzzurro), Rosa Perrotta, fotomodella ed ex tronista e Craig Warwick, sensitivo. A questi si aggiungerà uno dei tre sfidanti arrivati alla finale di Sarannoisolani (il nuovo format via web) Deianira, Franco e Valerio che si sono contesi un posto sull'Isola con dure prove nella 'giungla' maremmana.

Lunedì 22 gennaio, nel corso della prima puntata de L'Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi aprirà un televoto attraverso il quale sarà deciso l'ultimo naufrago. A commentare le avventure dei concorrenti Daniele Bossari (vincitore del Grande Fratello Vip 2) e Mara Venier già opinionista di altre edizioni, compresa quella in cui svelò ai naufraghi un particolare che non dovevano conoscere mettendo a rischio il programma. "Piansi tutta la notte, ero sicura che mi avrebbero licenziato - ha raccontato oggi - Prometto che starò molto più attenta a quello che dico". "Siamo sicuri che sarà un altro successo della stagione di Canale 5", ha detto il direttore di rete Giancarlo Scheri. Il format è prodotto dalla Magnolia per la regia di Roberto Cenci.