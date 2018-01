Addio a Dolores O'Riordan, leader dei Cranberries: band cult della generazione dei 40enni

Dolores O'Riordan, Nel Hogan, Mike Hogn e Fergal Lawler, hanno cominciato la loro carriera a Limerick (loro città natale) nel 1989 e hanno venduto decine di milioni di album in tutto il mondo.

I primi due album del gruppo irlandese sono Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? (1993) e No Need To Argue (1994): quest'ultimo li ha consacrati alla musica mondiale, in particolare con il singolo Zombie, che raggiunse la top ten in 25 Paesi.

Il 18 luglio 1994 la leader Dolores O'Riordan, ha sposato il tour manager dei Duran Duran, Don Burton, dal quale ha poi divorziato nel 2014, dopo 20 anni di vita insieme e tre figli.

I successivi album, To the Faithful Departed (1996) e Bury the Hatchet (1999), hanno consolidato il successo della band, che tornò in seguito sulle scene nel 2001 con l'album Wake Up And Smell The Coffee. Poi lo scioglimento e i due dischi da solista di Dolores O'Riordan, nel 2007 e nel 2009: Are You Listening? e No Baggage.

Nel 2010 i Cranberries hanno intrapreso un reunion tour di 107 concerti in Europa, Nord e Sud America e Asia che ha avuto il suo apice con i primi concerti in assoluto del gruppo in Cina nel 2011.

''Dopo aver registrato due album con altri musicisti dopo lo scioglimento - spiegava nel 2012 Dolores - ho assolutamente capito che Noel e Mike hanno un modo unico di creare gli accordi e che Ferg riesce a tenerli uniti in maniera molto sottile. In studio abbiamo avuto una rivelazione e Stephen l'ha realizzata al volo. C'e' un senso di rigenerazione e freschezza nel gruppo''. E il chitarrista Hoel Hogan: ''Ho sempre pensato che ci sarebbe stato un altro album del gruppo. Negli ultimi sei anni Dolores ed io ci siamo spesso scambiati idee. Stephen Street che ci ha aiutati a riscoprire il nostro sound''.

Nel 2012 è uscito, a distanza di undici anni dall'ultimo disco in studio, l'album Roses e nel 2017 Something Else.

Il 15 gennaio 2018 l'annuncio della morte di Dolores O'Riordan a Londra, dove la cantante 46enne si trovava per una sessione di registrazione con l'intera band irlandese.