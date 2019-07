Addio a Barbara Valmorin, da Eduardo a Ronconi

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - All'età di 80 anni, è scomparsa Barbara Valmorin, attrice di cinema e teatro, tante volte diretta da Luca Ronconi. A darne notizia all'ANSA, la famiglia dell'attrice, che già da qualche giorno era ricoverata al Gemelli di Roma. Nata a Bari, ma trasferitasi in Francia, la Valmorin si era diplomata nel 1961 all'Accademia d'Arte Drammatica di Parigi, debuttando in teatro lo stesso anno. Tornata in Italia, dal 1963 viene diretta da Eduardo De Filippo ne Il contratto, Antonio Calenda ne Il desiderio preso per la coda e, soprattutto, sotto la direzione di Luca Ronconi lavora in Orlando furioso, La tragedia del vendicatore, Partita a scacchi, Orestea, Caterina di Meilbron, Opera, Peccato fosse puttana. Tra i registi che l'hanno chiamata in palcoscenico, anche Giancarlo Corbelli, Ugo Gregoretti, Cesare Lievi, Franco Zeffirelli in Sei personaggi in cerca d'autore, Carlo Cecchi ne Il bagno, Werner Wass in Un uomo è un uomo e Furio Bordon in Oblomov. Diverse le occasioni anche per il cinema, con Lina Wertmuller in Pasqualino settebellezze, con Silvio Soldini per L'aria serena dell'ovest e per Daniele Segre in Manila Paloma Bianca e in Vecchie, pellicola in cui realtà e finzione si fondono con la Valmorin - che per questo ruolo vince il premio Miglior interprete femminile al Festival di Annecy - che con Maria Grazia Grassini a oltre sessant'anni traccia un bilancio della propria vita. E poi ancora L'amico di famiglia di Paolo Sorrentino e L'ora di punta di Vincenzo Marra. Tra i lavori in tv, Incantesimo 5, La squadra e Distretto di polizia 3. La camera ardente al Gemelli mercoledì 17 luglio dalle 8 alle 12. A settembre, una cerimonia per gli amici a Villa Piccolomini.