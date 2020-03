Gianna Nannini e gli altri, serenate rock in diretta social

"La cosa brutta di questo virus è la solitudine. Ognuno di noi deve mettere a disposizione qualcosa di suo per la nostra comunità". Così Gianna Nannini annuncia un appuntamento in diretta streaming dalla sua pagina Instagram, giovedì 12 marzo alle 16: un modo inedito di condividere con i suoi fan "l'isolamento in casa" che stiamo vivendo in questi giorni.

"Io sono a Milano e - scrive - voglio organizzare delle serenate di rock acustico online per stare tutti più vicini in sicurezza. Da questo momento attiveremo i dispositivi che già si usano per la scuola online (come ho visto nella scuola di Penelope) e faremo il possibile per superare questo terribile momento insieme. L'essere umano deve ripartire dalla sua debolezza, dalla sua fragilità, per scoprire nuove cose dimenticate, senza farsi attanagliare dalla paura. Vi aspetto giovedì alle 16", scrive Gianna Nannini.

L'ANNUNCIO DI NEK

Vi aspetto. Domani 11 marzo ore 21. Live in diretta su Instagram. #iosuonodacasa

.

Hola. Mañana 11 de marzo a las 9 de la tarde haré una directa Instagram y un mini concierto directamente de mi casa.

Para estar juntos y vivir cercano este momento difícil. #yotocoencasa pic.twitter.com/0iVkTo6h9N — Nek Filippo Neviani (@NekOfficial) March 10, 2020

IL TWEET DI ENRICO NIGIOTTI

Ciao a tutti, dato che che dobbiamo stare tutti in casa, ho pensato di tenervi compagnia con una diretta streaming su Instagram venerdì alle ore 18.

Uniamo le forze e diamo una mano agli ospedali delle nostre città.#Acasaconvoi @rockolpoprock @AllMusicItalia @fepgrouplive pic.twitter.com/wFX1HbtneR — Enrico Nigiotti (@EnricoNigiotti) March 11, 2020

La pianista e compositrice Giuseppina Torre aderisce a #iosuonodacasa e dà appuntamento venerdì 13 marzo, alle ore 20.00, per un mini concerto in diretta streaming sulla sua pagina.