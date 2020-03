Ecco Buenos Aires, la nuova hit di Baby K

E' online il video del singolo Buenos Aires di Baby K. Un viaggio musicale (scritto da Baby K e diretto da Andrea Folino) raccontato attraverso un susseguirsi d’immagini che rappresentano tre elementi fondamentali della vita: il fuoco, l’acqua e l’aria.

Baby K provocatoriamente indossa come una regina una corona di pugnali a significare contemporaneamente fierezza e dannazione e rappresenta la donna forte, decisa, elegante e seduttiva che porta pero’ con sé le cicatrici di chi ha sofferto e attraverso il dolore trova la forza di reagire come solo le donne sanno fare: "Un’altra notte nella città Corso Buenos Aires /Ma i tuoi occhi erano su di me come cento lame".