Hit parade, J-Ax resta in vetta alla top ten

Non c'è stato ancora l'effetto Sanremo sulla nuova classifica dei dischi più venduti della settimana, secondo le stime di Fini/Jfk, tranne che per la nuova presenza di Elodie, al settimo posto degli album più venduti, con il suo This is Elodie, 19 tracce che non comprendono però Andromeda, brano scritto per lei dalla premiata ditta Mahmood-Dardust, con cui la cantante italo-francese si è presentata al festival. In vetta alla classifica per la seconda settimana resta J-Ax con il suo nuovo album intitolato Reale, che segna il suo ritorno sulla scena da solista, a distanza di cinque anni da "Il bello d'essere brutti".

Secondo posto ad un'altra new entry, il rapper Shiva con il suo album Routine, nuovo progetto discografico del giovane talento (classe 1999) composto da 7 brani di cui 6 inediti che vedono la collaborazione di artisti del calibro di Marracash, Capo Plaza e tha Supreme. Sul podio, in terza posizione, ancora musica rap con Tha Supreme e 23 6451, suo primo album in studio.

Seguono Marrakesh con Persona, sul quarto gradino, e Brunori sas cob il suo Cip! sul quinto. Sesta posizione per Eminem con il suo album Music to be murdered by. Stabile sull'ottavo gradino, Ultimo con "Colpa delle favole", da 44 settimane in classifica, mentre scivola dal quinto al nono posto il gruppo trap FSK Satellite, con FSK TRapshit revenge. Fermo sulla decima posizione chiude la top ten, Tiziano Ferro con l'album Accetto miracoli.

In testa ai singoli c'è la new entry, "Chance" di Shiva Feat.

Capo Plaza. Cip! di Brunori Sas si conferma per la seconda settimana in vetta ai vinili più venduti. (ANSA).