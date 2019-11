Taylor Swift trionfa agli American Music Awards e batte il record di Michael Jackson

Taylor Swift è l'artista dell'anno agli American Music Awards, il terzo premio per importanza per la musica statunitense. L'artista ha vinto 25 American Music Awards, battendo un record precedentemente detenuto da Michael Jackson, che ne aveva vinti 24. Oltre ad essere incoronata come artista del decennio, Taylor Swift ha vinto sei premi, tra cui video musicale, artista femminile, artista dell'anno. Durante la serata, Taylor Swift è stata protagonista di un'esibizione in cui ha cantato i suoi più grandi successi, Love Story, I Knew You Were Trouble, The Man, Lover.