Hit parade, in testa due ragazze

ROMA - Sono tre new entry a conquistare il podio della classifica Fimi-Gfk degli album più venduti della settimana e due le giovani donne al comando delle hit degli album e dei singoli. Prima nella top ten degli album è la 25enne Giordana Angi con "Voglio essere tua", nuova raccolta della cantautrice italo-francese sul tema per nulla scontato dell'amore. Dieci i brani che spaziano dal pop al rock contenuti nell'album prodotto da Carlo Avarello e pubblicato da Virgin Records (Universal Music Italia). La Angi ha collaborato con artisti del calibro di Tiziano Ferro e Nina Zilli. In cantiere anche un brano per Laura Pausini.

Primo brano nella hit dei singoli è Dance Monkey della cantante australiana Tones and I, uscito a maggio e certificato due volte platino in Australia. Al secondo posto per gli album troviamo Tradizione e Tradimento di Niccolò Fabi, nove tracce prodotte artisticamente assieme a Roberto Angelini e Pier Cortese. Segue Geolier, astro nascente del rap napoletano con l'album d'esordio Emanuele. Scivola dal secondo al quarto posto Testa o croce, dei Modà, seguito da Zero il folle, di Renato Zero, che slitta dalla prima alla quinta posizione. New entry anche sul sesto gradino: Neverland, nuovo album di Mecna & Sick Luke. Settima posizione per la nuova versione di Re Mida (Aurum) di Lazza, seguito da Ultimo con Colpa delle favole (da 28 settimane in classifica) e da Mattoni di Night Skinny. Chiude la top ten il power duo del rap Gemitaiz & Madman, due settimana fa primi con Scatola Nera. Primo per i vinili è Renato Zero con Zero il folle.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dall'11 al 17 ottobre:

1) VOGLIO ESSERE TUA, GIORDANA ANGI (VIRGIN UNIVERSAL MUSIC)

2) TRADIZIONE E TRADIMENTO, NICCOLÒ FABI (POLYDOR UNIVERSAL MUSIC)

3) EMANUELE, GEOLIER (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

4) TESTA O CROCE, MODÀ (F&P BELIEVE)

5) ZERO IL FOLLE, RENATO ZERO (TATTICA INDIPENDENTE MENTE/ BELIEVE)

6) NEVERLAND, MECNA & SICK LUKE (VIRGIN UNIVERSAL MUSIC)

7) RE MIDA (AURUM), LAZZA (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

8) COLPA DELLE FAVOLE, ULTIMO (HONIRO BELIEVE)

9) MATTONI, NIGHT SKINNY (ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

10) SCATOLA NERA, GEMITAIZ & MADMAN (TANTA ROBA LABEL/ISLAND UNIVERSAL MUSIC)

Questa la classifica dei singoli digitali più venduti:

1) DANCE MONKEY, TONES AND I (ELEKTRA NEK WMI)

2) TI VOLEVO DEDICARE, ROCCO HUNT FEAT. J-AX & BOOMDABASH (RCA RECORDS LABEL SME)

3) UNA VOLTA ANCORA, FRED DE PALMA FEAT. ANA MENA (WM ITALY WMI)

4) POOKIE (REMIX) AYA NAKAMURA FEAT. CAPO PLAZA (REC. 118 WMI)

5) NON AVERE PAURA, TOMMASO PARADISO (ISLAND UNI)

Infine, la classifica dei vinili più venduti:

1) ZERO IL FOLLE, RENATO ZERO (TATTICA INDIPENDENTE MENTE)

2) ABBEY ROAD, THE BEATLES (UNIVERSAL STRATEGIC UNIVERSAL MUSIC)

3) TRADIZIONE E TRADIMENTO, NICCOLÒ FABI (POLYDOR UNIVERSAL MUSIC)

4) THE DARK SIDE OF THE MOON, PINK FLOYD (PARLOPHONE WMI)

5) NEVERLAND, MECNA & SICK LUKE (VIRGIN UNIVERSAL MUSIC).