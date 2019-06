Casa del Jazz, da 24/6 oltre 30 concerti

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Dal 24 giugno torna l'estate in musica alla Casa del Jazz a Roma. Oltre 30 concerti e spettacoli, fino all'1 agosto, per Summertime 2019, la manifestazione prodotta dalla Fondazione Musica per Roma e inserita nel programma dell'Estate Romana.

Ad aprire la stagione a Villa Osio (restituita tempo fa alla città dopo la confisca alla mafia) sarà il Quinteto Astor Piazzolla, la formazione nata per diffondere l'eredità del musicista argentino. Poi sarà la volta di Gary Clark jr, di omaggi a Leonard Bernstein, a George Gershwin. Un intreccio di jazz, blues, soul, tango, swing, funky, acid jazz che animerà le serate nel parco della villa. Protagonisti, tra i tanti, anche Gegè Telesforo, Enrico Pieranunzi, Steve Gadd Band, Sergio Cammariere, Javier Girotto & Aires Tango che festeggiano 25 anni di musica. Ad arricchire l'offerta anche "Concerti nel parco", al via dal 5 luglio, che vede il ritorno in Italia di Sarah Jane Morris e di Ute Lemper. In programma spettacoli di Marcorè e di Lucia Mascino e Filippo Timi.