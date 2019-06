Vasco Rossi apre stagione dei suoi concerti a S.Siro

L'estate comincia a scaldare i motori, se non a livello meteorologico, almeno quando si parla di musica.



Idealmente è Vasco ad aprire le danze, sfidando il meteo, ma soprattutto se stesso: 6 date a San Siro, tra questa sera e il 12 giugno. Nessuno finora era riuscito a fare altrettanto. E i concerti nella Scala del Rock per il Komandante salgono a 29 in 29 anni. Dopo Milano, il Vasco Non Stop Live 2019 farà tappa anche a Cagliari il 18 e 19 giugno. Parte il 14 giugno, invece, il suo rivale di sempre: Ligabue è pronto a presentare lo Start Tour 2019 in 9 stadi, si parte da Bari per toccare Messina, Pescara, Firenze, Milano, Torino, Bologna, Padova e chiudere a Roma il 12 luglio.