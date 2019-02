Banco Mutuo Soccorso, ad aprile il nuovo album

Il Banco del Mutuo Soccorso annuncia l'uscita del nuovo album, dal titolo "Transiberiana" - il primo dopo 25 anni - per l'etichetta tedesca Inside Out Music/Sony Music Group: sarà pubblicato il 26 aprile.

"Per troppi anni, la band si è dedicata solo alle esibizioni dal vivo, era ora che tornassimo a comporre, suonare e produrre nuovo materiale! - ha detto il leader del gruppo Vittorio Nocenzi -. Scegliendo il concetto di "Transiberiana" per questo nuovo lavoro, vorrei sottolineare due aspetti principali: in primo luogo la nuova formazione del Banco; in secondo luogo, la presenza dei miei due figli nel progetto, Michelangelo ha collaborato alla stesura dell'album e Mario Valerio si è occupato della strategia di marketing e comunicazione ad esso correlata. Questi due elementi sono stati i migliori doni che potessi mai avere!".

L'ultimo album del Banco del Mutuo Soccorso "13" risale al 1994.