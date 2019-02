Mannoia ospite al festival

- Il parterre degli ospiti della 69/a edizione di Sanremo (5-9 febbraio) si arricchisce del nome di una delle più grandi interpreti della musica italiana: Fiorella Mannoia è in arrivo in città per le prove sul palco dell'Ariston.

Già protagonista del festival 2017, Mannoia è pronta per un nuovo progetto discografico: dal 1 febbraio è in radio e in digitale 'Il peso del coraggio', il nuovo singolo che anticipa l'uscita in primavera del nuovo album 'Personale', e una nuova tournée - dopo i 101 concerti della scorsa stagione - che da maggio farà tappa nei teatri d'Italia.