Sanremo: Ex-Otago, dai baretti ai palazzetti

"Siamo quelli che dai baretti sono passati ai palazzetti, ma non cambiamo. Rimaniamo fedeli al nostro modo di stare nella musica". E il gruppo genovese degli Ex-Otago promette di non cambiare neppure al Festival di Sanremo, dove parteciperanno - per la loro prima volta - con il brano "Solo una canzone", una ballad che racconta un amore "adulto" che deve fare i conti con il tempo che passa e che smorza le passioni iniziali. "Il festival non fa paura, fa paurissima - dicono i ragazzi della band -, ma è snob non andare. Cercheremo di vivere il palco dell'Ariston come fosse quello di un club". "Solo una canzone" farà parte del nuovo album degli otaghi (come scherzosamente si chiamano tra loro), Corochinato, in uscita l'8 febbraio (Garrincha Dischi/Inri, distribuzione Polydor/Universal Music). "Il Corochinato è un aperitivo tipico genovese da più di 100 anni, una miscela di vino bianco, erbe e spezie. E' l'aperitivo del bar sotto casa, delle persone comuni ed è il nostro modo per raccontarci".