Kylie Minogue: "Divertirsi guardando al mondo"

"La magia si crea quando sei in connessione con la gente e le sue emozioni, quando tu stai bene, ti diverti e sei convinta di quello che fai il pubblico lo sente e avverte lo scambio di energia. E' questo il segreto, mantenere il contatto. Ed è anche questo che mi da energia: trasmettere alla gente le mie emozioni. Il che non vuol dire dimenticarsi del mondo in cui viviamo". Kylie Minogue presenta così l'unica data italiana, lunedì 12 novembre al Gran Teatro Geox di Padova, del suo nuovo tour. La diva pop australiana, che da poco ha compiuto 50 anni, sta vivendo un momento felice: ha pubblicato il suo nuovo album "Golden" e, stando alle cronache rosa, ha trovato anche un nuovo amore. L'Italia? "I miei ricordi più vivi sono legati alle apparizioni (nel 2002 e nel 2008) al festival di Sanremo (in realtà domanda come si chiama quel grande festival che si svolge una volta all'anno?) e a un 'crazy, funny show' ("Torno Sabato" di Giorgio Panariello nel 2003)", risponde al telefono dall'Inghilterra.