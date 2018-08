Ricciardo e Zoraide, duello tra tenori con soprano

Dopo avere di volta in volta provocato, scandalizzato o stimolato il pubblico con regie 'forti' e innovative, firmate da personaggi come Graham Vick e Damiano Michieletto, ambientate in un ospedale psichiatrico, sotto una vera pioggia oppure nel Medio Oriente di oggi, il Rossini Opera Festival 2018 si è inaugurato l'11 agosto all'Adriatic Arena con un allestimento nel segno della tradizione per Ricciardo e Zoraide, titolo 'serio' del periodo napoletano, che torna a Pesaro dopo 22 anni. Il sipario si leva su scene piatte e dipinte, i personaggi si muovono in maniera adatta ad un dramma basato sui confitti tra potere, dovere e sentimento.

Il libretto di Francesco Berio Di Salsa, decisamente prolisso, racconta una storia di armi e di amori di sapore ariostesco tra cavalieri cristiani, principi e principesse asiatiche e re nubiani. Il paladino Ricciardo ama Zoraide, che appartiene ad un altro popolo e un'altra religione, ma il geloso principe nubiano Agorante la vuole per sé. In più ci sono il padre di lei, Ircano, che non accetta la storia d'amore con un cristiano e la moglie di Agorante che non vuole finire al secondo posto nell'harem. Il regista canadese Marshall Pynkosky, coadiuvato da Jeannette Lajeunesse Zingg (coreografie), Gerard Gauci (scene), Michael Gianfrancesco (costumi) e Michelle Ramsay (luci) ha creato una messa in scena curatissima e apparentemente convenzionale, tanto che ad un certo punto lo spettatore ha l'impressione di trovarsi davanti ad un'operazione di raffinata ironia, tra danze debordanti che invadono ogni momento musicale adatto al movimento coreografico.

Lo spettacolo scorre comunque fluido in modo da rendere godibile l'opera, tra le meno rappresentate di Rossini, composta nel 1818 e poi scomparsa dalle scene fino alla riscoperta da parte del Rof che l'ha riproposta in edizione critica a cura della Fondazione Rossini nel 1990 e nel 1996. Un titolo finito nel dimenticatoio forse perché drammaturgicamente debole, anche se ricco di pagine musicalmente eccelse. E la parte musicale è quella che ha conquistato completamente il pubblico grazie alla direzione agile di Giacomo Sagripanti alla guida dell'Orchestra Sinfonica nazionale della Rai e del coro del Teatro Ventidio Basso, e a un cast 'all star' capitanato da Juan Diego Florez, Sergey Romanovsky (impegnati in un vero e proprio duello tenorile, nei ruoli di Ricciardo e Agorante), il soprano sudafricano Pretty Yende, diva in ascesa, e Nicola Ulivieri, tutti alle perse con ruoli vocalmente 'impervi'.

Tutti accolti a fine serata da applausi, vere e proprie ovazioni e un gran battere di piedi sul pavimento di legno. Con loro Victoria Yarovaya, Xabier Anduaga, Sofia Mchedlishvili, Martiniana Antonie e Ruzil Gatin. Ricciardo e Zoraide replica il 14, 17 e 20 agosto.