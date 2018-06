Mecna, un album tra malinconia e movimento

"In un momento di fermento musicale forse eccessivo, il karaoke è un metro di paragone per capire se un pezzo o un artista può durare, ma il mio karaoke non può che essere 'blue'". Questo l'inusuale auspicio di Mecna per 'Blue Karaoke', nuovo album in uscita il 22 giugno, dove il suo rap minimale, elettronico e melodico accelera il passo: "Ho voluto sperimentare: cambiare suoni mi ha fatto scrivere in modo differente, spesso più diretto", ha spiegato l'artista presentando l'album a Milano.

Il suo tono lacerato e intimista si contamina allora con beat oscuri e mossi, prodotti dai fedeli Lunar, Iamseife, Yakamoto Kotzuga e Godblesscomputers sulla scia di alcuni episodi del precedente album 'Lungomare paranoia'. Come nella malinconica ma movimentata apertura 'Senza di me', nella ballad da club 'Un drink o due' prodotta da Big Fish, o nei sentori deep house di 'Non sono come te'. "Scrivere su basi più veloci ti cambia l'approccio, e a me non piace stare troppo fermo nella mia comfort zone: lavorare su un pezzo house come 'Cemento' di Lorenzo Fragola ad esempio mi ha fatto venire voglia di provare nuovi mondi", spiega Mecna. Il rapper pugliese riversa poi il suo tipico autotune su melodie quasi pop in '31/09', impossibile chiusura di una trilogia dell'abbandono preceduta nei dischi precedenti da '31/07' e '31/08', e in particolare nel singolo 'Pratica'.

"Abbiamo cercato di far evolvere il ritornello aggiungendo accordi, perché avevo in mente di fare una canzone più cantata, che raccontasse più attraverso i suoni che con il numero di parole". Nonostante la solitudine sia centrale nella sua poetica, 'Blue Karaoke' abbonda di collaborazioni: 'Hotel' con Fabri Fibra, 'Tu ed Io' con CoCo, 'Ottobre rosso' con Ghemon, insieme al quale Mecna rivela di aver sognato un disco collaborativo. "Questa è una lettera amara sul mondo del rap, rispetto al quale risulto sempre un outsider - dice a proposito di 'Ottobre rosso' - Ormai nel rap c'è spazio per tutti, e più si consolidano certi suoni prima si potrà voltare pagina con temi più personali e intimi". Una posizione di confine quasi programmatica in 'Piano B', dove l'artista parla del suo lavoro da graphic designer: "Mi sono reso conto che ho bisogno di avere un legame con la realtà, poco tempo, qualcuno sopra di te: essere sotto pressione stimola la mia creatività".

Mecna presenterà il disco in un un'unica data estiva, il 12 luglio al Circolo Magnolia di Segrate (Milano), per tornare in tour tra autunno e inverno.