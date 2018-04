Avicii, la famiglia: 'Non poteva più andare avanti'

Avicii "non poteva più andare avanti". A dirlo, in un comunicato, la famiglia del dj che ha rotto il silenzio ad alcuni giorni dalla morte, avvenuta il 20 aprile. "Era una fragile anima artistica in cerca di risposte a domande esistenziali - scrive la famiglia -, un perfezionista estremo che lavorava e viaggiava ad un ritmo talmente alto da avere uno stress enorme. Quando ha smesso di fare tour voleva trovare un equilibrio per essere felice e fare la cosa che più amava: la musica".