Al Concertone Fatboy Slim, Consoli, Nitro

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Torna il Concerto del Primo Maggio a Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, e comincia a delinearsi il cast. I nomi dei primi artisti che saranno sul palco dell'edizione 2018 sono Fatboy Slim, Carmen Consoli, Canova, Nitro, Calibro 35, Dardust feat. Joan Thiele, Frah Quintale, Wrongonyou e Willie Peyote.

Il Concerto del Primo Maggio 2018 punterà i suoi riflettori sulla nuova musica italiana: nel pomeriggio sarà vetrina per i giovani artisti; la sera una passerella per artisti già affermati e noti al pubblico. Una lunga maratona musicale trasmessa come sempre in diretta da tv da Rai3 e in diretta radio da Radio2.