Esce primo fantasy da mondo 'Diario di una Schiappa'

Primo libro fantasy del mondo di 'Diario di una Schiappa' di Jeff Kinney. Dopo il successo di 'Diario di un amico fantastico', con oltre 100.000 copie vendute nel nostro Paese, arriverà in Italia a maggio 2020 la seconda avventura dello spin off di Diario di una Schiappa, narrata nuovamente dalla penna di Rowley, il migliore amico di Greg Heffley, la Schiappa più famosa del mondo.

In 'Le avventure di un amico fantastico', questo il titolo italiano, i lettori seguiranno 'Rolando Il Gentile' e il suo migliore amico, 'Grog Il Barbaro' mentre lasciano la tranquillità del loro villaggio per andare a salvare la madre di Roland dal terribile Stregone Bianco. I nostri eroi sopravviveranno? I fan della Schiappa lo scopriranno insieme ai due amici alle prese con la loro prima avventura fantasy.

'Rowley Jefferson's Awesome Friendly Adventure', questo il titolo originale dell'edizione americana, uscirà negli Stati Uniti il 7 aprile con una prima tiratura prevista di 3 milioni di copie e sarà pubblicato in oltre 20 paesi in tutto il mondo nel corso dell'anno. In Italia sarà disponibile sempre nella traduzione di Rossella Bernascone come per tutta la serie Diario di una Schiappa.

In occasione di questo secondo volume dello spin off del mondo Schiappa, Jeff Kinney sarà protagonista negli Stati Uniti di un tour molto speciale: Awesome Friendly Adventure Tour, un tour "a sorpresa" dove nessuno saprà dove sta andando, incluso lo stesso Jeff Kinney! Questo tipo di tour innovativo e "random" non è mai stato fatto prima: ogni mattina sarà svelata ai fan della Schiappa la tappa del giorno. I fan potranno seguire quello che accadrà attraverso i social ufficiali e il sito wimpykid.com/AwesomeFriendlyAdventureTour. (ANSA).