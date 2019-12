Renoir, maestro di vita e colore

AA.VV., IL GRANDE RACCONTO DI RENOIR, a cura di Monia Rota (Edizioni della Sera, pp. 200, 15 euro).

Difficile non perdersi nei giochi di luce, i colori vibranti, nelle figure eteree e umanissime, e le particolarissime, affascinanti atmosfere, quasi sospese nel tempo eppure così reali, dei suoi quadri: a 100 anni dalla morte, Pierre-Auguste Renoir continua a ispirare nuove appassionanti storie, come quelle narrate nel libro "Il grande racconto di Renoir" (Edizioni della Sera). A cura di Monia Rota, il volume antologico rievoca attraverso le parole degli autori tele immortali come "Il palco", "La passeggiata", "La colazione dei canottieri", restituendone il cromatismo, ma anche tutte le tematiche sociali e psicologiche care a Renoir e agli altri "colleghi" Impressionisti tra il 1800 e il 1900, anche con l'obiettivo di documentare l'impegno dell'artista nella diffusione di un linguaggio nuovo, più moderno. Non mancano nei racconti presenti nel testo la gioia di vivere e la passione per il divertimento del grande pittore, nonché il fascino della vita quotidiana e della bellezza della natura. (ANSA).