Bryant: esce libro su leggende Basket, capitolo su Kobe

A due giorni dall'uscita in libreria del volume Le leggende del Basket - prevista per martedì 28 gennaio, Kobe Bryant, il più importante e il più forte tra i giocatori nati negli anni Settanta, "The Black Mamba" considerato giustamente l'erede di Michael Jordan, è morto tragicamente il 26 gennaio in un incidente di elicottero vicino a Los Angeles, con lui ha perso la vita anche la figlia Gianna Maria di 13 anni.

Un intero capitolo del libro Le leggende del basket (Diarkos - pp 420, euro 18) di Giulio Molo dal sottotitolo è dedicato a lui e alla sua incredibile carriera sportiva. La storia del basket e delle grandi epopee raccontata attraverso le gesta di grandi campioni o insostituibili gregari.

Si raccontano le imprese sportive ma anche le battaglie dei diritti umani, la lotta alla discriminazione, le migrazioni di massa. Tanti giocatori, soprattutto di colore, sono nati nella povertà assoluta e hanno dovuto saltare gli ostacoli della vita prima di raggiungere grandi palcoscenici. Il libro è un susseguirsi di emozioni e statistiche, di aneddoti e colpi di scena, di capricci e scaramanzie, ripercorrendo tutto ciò che di bello (e meno bello) il basket ci ha regalato dal dopoguerra a oggi. Fra lacrime di gioia, rimpianti e record imbattibili.