Wong, la storia del leader della protesta studenti a Hong Kong

JOSHUA WONG CON JASON Y.NG 'NOI, NOI SIAMO LA RIVOLUZIONE' (FELTRINELLI, PP 224, EURO 15)

Per la prima volta Joshua Wong, leader della protesta studentesca di Hong Kong, che ha 23 anni ed è già stato incarcerato tre volte e candidato al Nobel per la pace, racconta la sua storia, che fa rumore ovunque nel mondo, in 'Noi siamo la rivoluzione - Perché la piazza può salvare la democrazia', con Jason Y.Ng. Il libro esce il 6 febbraio per Feltrinelli, nella traduzione di Filippo Bernardini.

"Anche se siamo lontani, la nostra ricerca di democrazia e di libertà è la stessa. Vi prego di stare con Hong Kong, perché la nostra lotta non è ancora finita" dice Wong che ha cominciato questa battaglia quando era un adolescente. Mentre gli adulti stavano in silenzio, Joshua organizzò la prima protesta studentesca nella storia di Hong Kong per opporsi alla riforma dell'istruzione voluta dal governo filocinese. Da allora, ha guidato la Rivolta degli ombrelli, il grande movimento di resistenza pacifica al braccio sempre più lungo di Pechino sull'ex colonia britannica. Ha fondato un partito politico, Demosistō e ha attirato l'attenzione della comunità internazionale sulle proteste contro l'ingerenza della Cina nell'autonomia della città. Più di due milioni di persone sono scese nelle piazze e nelle strade di Hong Kong. La sua è la lotta della libertà contro la censura e dei valori democratici contro il titanismo totalitario della Cina.

Wong è un testimone straordinario della sua generazione, perché è ispirato da ideali che portano alla nascita di diritti nuovi. I diritti, infatti, non stanno fermi e la loro area non è definita per sempre. Le trasformazioni della società comportano nuove domande. Ed è proprio questa la trama della democrazia. Una democrazia sempre a rischio, in Oriente come in Occidente. La battaglia di Hong Kong è la testimonianza di una lotta che ci riguarda da vicino, che diventa anche nostra e restare in silenzio non è più possibile.