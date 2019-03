Libri Come, 10 anni nel segno della Libertà

S'interroga sulla Libertà l'edizione del decennale di 'Libri Come', dal 14 al 17 maggio all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Un'edizione speciale, che a due mesi dalle elezioni europee di maggio e a dieci giorni dalla data cruciale della Brexit ci mette a confronto con una parola chiave che va oltre i confini nazionali, con più di 250 autori in quattro giorni. Per la prima volta la festa del libro e della lettura vedrà ospite il Premio Strega che domenica 17 marzo annuncerà i dodici candidati all'Auditorio. E tra le collaborazioni spicca quella con il festival dell'editoria indipendente BookPride a Milano che si svolge nelle stesse date, con cui Libri Come condividerà 10 ospiti, presenti in entrambi i programmi tra cui Kader Abdolah, James Barrat, Peter Cameron, Anthony Cartwright, Uwe Timm, Clara Uson e Franco Lorenzoni.

In dieci anni sono state oltre 325 mila le persone e oltre 1000 gli scrittori, tra cui grandi autori come Bauman, Franzen, Yehoshua, Rushdie, Wilbur Smith e Tabucchi, che hanno partecipato alla manifestazione. "Libri Come varca i confini nazionali e tocca l'Europa. Dobbiamo custodire tutto questo per tanti decenni ancora" ha detto alla presentazione il presidente della Fondazione Musica per Roma, Aurelio Regina. 'Libri Come' è un evento che vive. E' uno degli appuntamenti più importanti della primavera con BookPride a Milano. Lo sosteniamo senza confini e in piena libertà" ha sottolineato Josè R. Dosal, amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma che produce la manifestazione. "Il tema scelto per questa edizione "evoca in questa epoca la questione dei diritti fondamentali" ha sottolineato il vicesindaco di Roma, Luca Bergamo. La festa del libro e della lettura, curata da Marino Sinibaldi con Michele De Mieri e Rosa Polacco, non ha mai smesso di andare alla scoperta, accanto alle star della letteratura, di autori nuovi o non ancora conosciuti in Italia. Così in questa edizione, con i big spagnoli Javier Cercas, Clara Uson e Manuel Vilas e con dagli Usa Peter Cameron e Andre Dubus III, arrivano per la Francia Adelaide Bon, Adeline Dieudonne e Bernard Guetta e poi l'autrice culto anglocanadese Rachel Cusk, la polacca Olga Tokarczu, l'ungherese Agnes Heller, per la nuova generazione di scrittori russi Zoja Svetova e anche lo scrittore haitiano naturalizzato canadese Dany Laferriere.

"Esiste una generazione di scrittori europei e non era una cosa scontata. La dimensione europea non è mai apparsa sfidante e interessante come quest'anno" ha sottolineato Sinibaldi alla presentazione. E poi ha fatto notare come "di solito si facciano la guerra i festival che si svolgono negli stessi giorni. A noi invece è sembrata un'opportunità condividere autori con BookPride. E' un vero lavoro in sinergia che permette anche di contenere le spese di ospitalità degli autori". Grande attesa per il concerto di Franco Piersanti e l'Orchestra Roma Sinfonietta che il 15 marzo presenteranno le musiche della serie dedicata al Commissario Montalbano. E all'Auditorium potrebbe arrivare anche il regalo di una lezione sulla Libertà di Andrea Camilleri che in questi anni è stato una grande presenza del festival. Tanti gli autori italiani tra cui Alberto Angela, Gianrico Carofiglio, Niccolò Ammaniti, Michela Murgia e i candidati al Premio Strega 2019 Marco Missiroli e Antonio Scurati.

In collaborazione con le Bibloteche di Roma, il 14 marzo l'apertura, come è ormai consuetudine, sarà in contemporanea in 10 biblioteche di Roma, dal centro alla periferia, con tra gli ospiti Amanda Craig, Cinzia Leone, Michela Marzano Viola Di Grado. La Marzano sarà anche protagonista degli incontri e lezioni di libertà che vedranno in scena Samantha Cristoforetti, Matteo Nucci, Massimo Recalcati, Giuseppe Antonelli, Sandro Veronesi. Grande spazio, e non secondario, alle mattinate con le scuole e alle mostre. Accanto ad AutoRitratti, con le foto di Riccardo Musacchio e Flavio Ianniello, con la collaborazione di Chiara Pasqualini, anche l'esposizione sul fumetto e il disegno affidata a Mauro Biani. Gran festa finale con l'evento 'Libertà va cercando' che per ora, ma lo spirito è quello dell'happening, vede la partecipazione di Roberto Burioni, Francesca Mannocchi e Antonio Rezza.