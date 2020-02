Incassi a picco, -44% in una settimana

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Crollano gli incassi al botteghino.

La paura del Coronavirus tiene lontani gli spettatori dalle sale cinematografiche (da ieri chiuse in diverse regioni del Nord) e il botteghino segna rispetto ad una settimana fa il 44% in meno di guadagni (e -29% rispetto alla stessa settimana di un anno fa).

Al primo posto, comunque, si conferma Gli anni più belli di Gabriele Muccino con poco meno di 1 milione 200mila euro (4 milioni 822mila in totale). Secondo Bad Boys for Life con Will Smith, al debutto segna 882mila euro, e terzo Il richiamo della Foresta con Harrison Ford (680mila euro). (ANSA).