Kendrick Lamar, concerto a Roma il 7 luglio

Il rapper e compositore vincitore del Premio Pulitzer Kendrick Lamar si esibirà per la prima volta a Roma, all'Ippodromo delle Capannelle, martedì 7 luglio 2020 a Rock in Roma.

Sette anni sono trascorsi dalla sua ultima esibizione in Italia, oltre 2.500 giorni in cui il migliore rapper in circolazione ha trasceso il genere hip-hop sposandolo alla perfezione a sonorità soul, funky, R&B e jazz, spingendosi sempre oltre i confini dove nessuno osa. Terre irraggiungibili, ma conquistate e vinte dall'inarrestabile Lamar.

Dopo la pubblicazione dell'ultimo album "Damn.", schizzato a poche ore dall'uscita al primo posto su iTunes in 65 Paesi del mondo - Italia compresa, dove ha ricevuto la certificazione disco d'oro - Lamar ha curato la Ost del film Marvel "The Black Panther", il primo cinecomic a ricevere la candidatura agli Oscar come miglior film.

Kendrick Lamar è arrivato al successo grazie al disco "To Pimp a Butterfly", disco che ha stabilito anche un record globale per la registrazione in streaming, per il primo giorno su Spotify (9,6 milioni). Rolling Stone America gli ha dedicato una copertina definendolo "senza dubbio il più talentuoso rapper di questa generazione". (ANSA).