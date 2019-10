Incassi, Maleficent e Joker due cattivi ancora in vetta

ROMA - Maleficent - La signora del male e Joker, sono ancora i due "cattivi" del grande schermo a dominare la classifica degli incassi del cinema del week end appena terminato, secondo i dati Cinetel. Sul trono siede il sequel di Disney con le streghe Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer, che ha segnato 2.448.372 di euro (803 sale), 7.719.581 di euro totali con la settimana del debutto. Il clown assassino Joker - Joaquin Phoenix, regia di Todd Phillips, ha incassato invece 2.019.111 di euro, per un totale di 24.208.053 di euro in quattro settimane di programmazione. Situazione capovolta negli Usa dove Joker ha riconquistato la vetta alla quarta settimana incassando 18,9 milioni di dollari nel week end, superando i 277 milioni sul mercato nord americano e andando verso gli 800 milioni di dollari a livello mondiale. Maleficent è diventata seconda con 18,5 milioni di dollari e un totale di 65 alla seconda settimana.

Terzo posto da noi la new entry Downton Abbey con 1.165.472 di euro. Seguono altri cinque debutti nella top ten. Sul quarto gradino troviamo il film di Gabriele Salvatores sull'autismo, Tutto il mio folle amore, che ottiene 763.185 euro. Quinto posto per Il film d'animazione giapponese One piece stampede - Il film, in lingua originale sottotitolata, regia di Hiroaki Miyamoto, che segna 395.164 euro. Totale box office 8.734.787 di euro, +7.80% rispetto allo stesso periodo del 2018 (8.102.831), -22% rispetto all'ultimo week end (11.192.302).