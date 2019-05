Alain Delon tra le lacrime, è la fine di tutto FOTO e VIDEO

Alain Delon non ha retto l'emozione ed e' crollato in una commozione irrefrenabile durante la cerimonia per la Palma d'oro d'onore. "Penso a questo come alla fine della mia carriera, alla fine della mia vita", ha detto mentre il pubblico urlava 'no'. Uscendo dalla sala, al braccio della figlia Anouchka ha quasi sussurrato "penso a Mireille e a Romy". L'ovazione e' durata 10 interminabili minuti.

Cannes: Alain Delon riceve la Palma d'Oro

"Questo premio non è per me ma per i grandi registi che mi hanno diretto. Non ci sono più, lo ritiro per loro, altrimenti avrei continuato a rifiutare": ovazione all'incontro con Alain Delon, Palma d'oro alla carriera oggi al Festival di Cannes. Il grande attore francese ha trasformato, con la sua energia e passione, l'incontro in una lezione di cinema ma soprattutto si è lasciato andare ai ricordi, aneddoti, dettagli sulla sua lunga carriera. Si è commosso in più occasioni, come quando dopo alcune scene di Rocco e i suoi fratelli ha ricordato tra le lacrime Annie Girardot.

Cannes: ovazione per Alain Delon, devo tutto alle donne

