Le prime immagini del nuovo Star Wars /TRAILER

Sono state presentate in anteprima, a Chicago, alla Star Wars Celebration 2019, il più grande evento mondiale per i fan di Star Wars, le prime immagini di Star Wars: The Rise of Skywalker. Il nuovo episodio dell'epica saga arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre e porterà avanti le vicende che hanno conquistato il pubblico nei precedenti capitoli Star Wars: Il Risveglio della Forza e Star Wars: Gli Ultimi Jedi.