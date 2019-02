Debutta Titanic Live, dal film di Cameron

Il film capolavoro di James Cameron 'Titanic', che vanta 11 premi Oscar, 6 Grammy Award, 4 Golden Globe e la colonna sonora più venduta della storia (30 milioni di copie), per la prima volta dal vivo in Italia con una imponente formazione di 130 elementi diretta dal maestro Benjamin Pope, con la solista vocale Alice Zawadzki e la partecipazione straordinaria di Eric Rigler, il più grande interprete al mondo di cornamusa irlandese e solista della colonna sonora originale di Titanic. La produzione porta la firma di Avex Classics International e Forum Music Village, in collaborazione con l'Orchestra Italiana del Cinema. In prima assoluta a Milano, 'Titanic Live', in lingua italiana con la colonna sonora originale del compositore premio Oscar James Horner, andrà in scena al Teatro degli Arcimboldi il 10 e 11 maggio.